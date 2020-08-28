Уралец угнал внедорожник у петербурженки, которая приехала в гости к родственникам

Полицейские быстро отыскали мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Каменска-Уральского, что в Свердловской области, обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая рассказала, что у нее угнали машину – иномарку Chevrolet. Женщина приехала в гости к родственникам и в один из дней отправилась на речку купаться вместе с тремя мужчинами.

В какой-то момент один из них сел за руль внедорожника и резко поехал. Такого маневра хозяйка авто, сидевшая в это время в багажнике, не ожидала и выпала из машины. А мужчина скрылся. Женщина сразу же сообщила обо всем в полицию, на место выехала следственно-оперативная группа.

- Стражи порядка предприняли все необходимые меры к поиску авто и скорейшему задержанию предполагаемого злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Спустя непродолжительное время сотрудники ДТП обнаружили внедорожник в деревне Баевка Каменского района.

Подозреваемого задержали. Полицейским мужчина объяснил, что угонять не собирался – просто хотел покататься на машине. На него завели уголовное дело. До решения суда он будет находиться под стражей.