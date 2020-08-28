В Екатеринбурге прокуратура проверит строителей, которые пришли на работу с гранатой

Трое мужчин специально приехали в столицу Урала из Москвы, чтобы выбить себе зарплату, но оказались в полицейском участке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Екатеринбурге произошел скандал – трое строителей из Москвы пришли на работу и стали требовать зарплату. И все бы ничего, но в руках у них была граната, которая, к счастью, потом оказалась всего лишь муляжом.

- По предварительной информации, житель Московской области с февраля 2020 года выполнял работы на строительном объекте в Москве по договоренности с ИП, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

У себя на малой родине мужчина получить деньги не смог, поэтому приехал в Екатеринбург, чтобы поговорить с ИП, организация которого находится в столице Урала. Начальство задолжало ему больше 400 тысяч рублей, и, чтобы вернуть причитающиеся ему деньги, мужчина для убедительности взял с собой муляж гранаты.

- Вместе с мужчиной из Москвы были еще два рабочих-строителя, которые прибыли с аналогичной целью из Чебоксар. Пришли изначально по планам для мирного урегулирования этого вопроса, но, когда поняли, что вопрос не решается, один из мужчин пошел на радикальные меры, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

В итоге все трое оказались в полицейском участке. А руководитель екатеринбургской организации говорит, что никаких трудовых отношений с ними не заключал.

Прокуратура решила проверить этот инцидент и, при наличии оснований, принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав трех строителей.