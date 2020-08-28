На Среднем Урале все школы прошли проверку спасателей МЧС

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Свердловской области спасатели МЧС проверили перед началом учебного года все школы. И все 2685 образовательных учреждений проверку прошли. Самое пристальное внимание уделялось работоспособности систем противопожарной защиты и состоянию путей эвакуации.

Кроме того, специалисты проверили работоспособность систем дымоудаления, наличие первичных средств пожаротушения.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Было выявлено 2180 нарушений требований пожарной безопасности на 454 объектах, 1137 нарушений уже устранены, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Основными стали: неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, несоответствие путей эвакуации предъявляемым требованиям, отсутствие необходимого количества первичных средств пожаротушения.

В итоге, к административной ответственности привлекли 99 юрлиц и 154 должностных лица. На сегодняшний день на контроле МЧС остаются 300 образовательных учреждений, которые еще не устранили все недочеты.