Свердловский губернатор наградил депутата Госдумы, сын которого выпускает препарат от COVID-19

Александр Петров получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени депутата Госдумы Александра Петрова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале главы региона.

- За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области, - сообщается в приказе.

Фото: официальная документация

Александр Петров – член наблюдательного совета «Уральского биомедицинского кластера», его сын является председателем совета директоров на заводе «Медсинтез», который производит препараты для лечения коронавируса. Напомним, именно эти лекарства не так давно закупил губернатор Евгений Куйвашев – в первую очередь, для медиков, работающих с ковидными пациентами.