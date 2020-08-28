На Урале поставщика тепла оштрафовали за долги в 53 миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Арбитражный суд оштрафовал на 100 тысяч компанию «РежПром» за долги в 53 миллиона рублей.

- Из-за систематических нарушений обязательств по оплате потребленной электроэнергии «ЭнергосбыТ Плюс» потребовал от «РежПром» предоставления финансовых гарантий согласно постановлению Правительства РФ №442, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Руководство предприятия не выполнило требований энергетиков, что стало поводом для обращения в Ростехнадзор, который и составил протокол об административном правонарушении. После чего дело передано в суд. В итоге, предприятие оштрафовали.