На Среднем Урале от коронавируса погибли еще шесть человек

Всего в регионе с начала пандемии 441 смерть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии 441 погибший. По данным оперштаба, в сегодняшнюю сводку попал еще 121 новый случай заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+61).

Общее количество зафиксированных в регионе случаев – 24960.

- Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимации, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 256. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: всего с начала пандемии уральские врачи вылечили 19801 человека. Только за сутки из больниц выписали 57 пациентов.