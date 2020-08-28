Звезда «Уральских пельменей» нашел супер-гриб

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Актер шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников похвастался перед поклонниками большим грибом, который ему удалось найти в лесах ХМАО.

- Итак, Рассказываю. Вот такие у нас грибы растут. везде. Это самые мелкие, мы такие даже не собираем. Этот срезал только что бы вам показать, - написал актер.

Мясников также напомнил поклонникам, что он родился в Тюменской области, а не на Урале.

- Друзья мои. Вы просили рассказать о моей родине в ХМАО, о моем поселке в Тюменской области. где я живу. Кстати, я совсем не с Урала. Поэтому, привет вам мои земляки из Ханты Мансийского округа! Урай, Нягань, Сургут, Болчары, Половинка, Кондинское, Луговой, Леушинка, Устье Аха и другим! – пишет Мясников.