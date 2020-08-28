В Екатеринбурге будут судить пенсионера, который пытался убить падчерицу из-за окон

Мужчине теперь грозит до двух лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили 82-летнего пенсионера, который пытался убить свою падчерицу из-за окон. Вечером 9 августа он вместе с ней заключил договор по установке окон, однако документ его не устроил. Они поссорились.

- Пенсионер, направив на нее нож, угрожал убийством, а также сдавливал за шею и нанес не менее четырех ударов в область левого и правого глава, не менее двух ударов в область носа и не менее трех ударов в область подбородка, отчего женщина испытала сильную физическую боль, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако женщине удалось вырваться: воспользовавшись моментом, она на четвереньках выползла из квартиры в подъезд. Пенсионер заметил это и побежал за нее, направил на нее нож и грозился убить. До убийства дело не дошло.

Мужчину задержали – свою вину он полностью признал. Уголовное дело, заведенное на него, направили в суд. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до двух лет.