Свердловский губернатор объяснил, кому можно не ставить прививки от коронавируса

В этом сезоне придется поставить две прививки Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области стартует новый учебный год. Особенностью нынешнего сезона станет необходимость прививаться не только от гриппа, но и от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

От гриппа чиновники намерены привить больше 70% населения. Акцент сделают на школьниках и пенсионерах, так важно поставить прививку от COVID-19, чтобы защитить организм от опасной инфекции. Об этом пишет издание «Наша газета».

- В этом году это просто жизненно необходимо. Исключение может быть сделано только для людей, у которых есть медицинские противопоказания, – говорит Евгений Куйвашев.

Школы с начала учебного года будут работать в штатном режиме. Торжественных линеек не будет – мероприятия проведут в каждом классе отдельно.