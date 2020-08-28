Налетел на камень: на Урале произошло смертельное ДТП с мотоциклом

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Минувшим вечером в Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. Около 19:15 53-летний мужчина двигался в сторону коллективных садов «Антоновский», не справился с управлением, наехал на камень и перевернулся на мотоцикле.

Водитель от полученных травм погиб еще до приезда скорой помощи. На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые осмотрели место происшествия и опросили всех очевидцев.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

- Установлено, что мотоциклом управлял житель Нижнего Тагила, со стажем вождения 27 лет, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила. – Мужчина управлял транспортным средством без мотошлема. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

С начала этого года на дорогах города произошло три аварии с участием водителей мототранспорта, в результате которых три человека получили травмы разной степени тяжести.