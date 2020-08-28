В первый день форум «Армия-2020» посетили 10 тысяч уральцев

В Екатеринбурге открылся форум "Армия-2020" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 27 августа, в Екатеринбурге открылся военно-технический форум «Армия-2020». На полигоне «Свердловский» всем гостям показывали военную технику, выступления военных, полет авиации, а также кормили солдатской кашей. Посмотреть на все это, кстати, пришли порядка 10 тысяч уральцев.

- Гости форума увидели больше 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

На открытии форума побывала журналистка «КП», своим девичьим взглядом оценила обстановку и выяснила, чем на полигоне заняться тем, кто совсем ничего не понимает в военной технике. Кстати, мы даже подготовили большой фоторепортаж. Его можно посмотреть по ссылке. А сам форум пройдет до 29 августа включительно.