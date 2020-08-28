«Уральские авиалинии» открывают продажу билетов на полеты за границу из Екатеринбурга

С 27 августа можно купить авиабилеты в Киргизию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускают продажу билетов на чартерные ресы за границу – в Бишкек и Ош (Киргизия). Полеты запланированы с 27 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Приобрести билеты могут как граждане Киргизии, так и россияне. Пока что они продаются только по маршруту в одну сторону – из России в Кыргызстан.

- С 27 августа для авиакомпаний действует свободный режим продажи авиабилетов на чартерные вывозные рейсы в Кыргызстан. Такое решение приняло министерство иностранных дел страны, - объяснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Теперь посольства и генконсульства КР не формируют списки граждан на вывозные чартерные рейсы, а граждане Кыргызстана без обращения в посольство могут вылететь на родину.

На сегодняшний день расписание сформировано до 31 августа 2020 года, дальнейший график – в разработке. Из Екатеринбурга полет в Ош запланирован на 30 августа.