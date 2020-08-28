Свердловским медикам, сражающимся с COVID-19, выплатили 2,6 миллиардов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловским медикам, которые ежедневно борются с коронавирусом и спасают жизни, за весь период пандемии перечислили больше 2,6 миллиардов рублей, сообщает региональный оперштаб. Средства были взяты как из федерального, так и из областного бюджетов.

- Главой государства принято решение о том, что дополнительную поддержку медики будут получать и в сентябре – из федеральной казны на эти цели выделят дополнительно больше 12 миллиардов рублей, - отметили в оперштабе. – Также российские власти планируют существенно упростить порядок назначения страховых выплат для медиков.

На сегодняшний день пандемия коронавируса в Свердловской области постепенно идет на спад. Поэтому почти все медицинские учреждения, которые были переведены в режим ковидных госпиталей, уже вернулись в режим штатной работы и начали снова планово принимать пациентов. Число бригад скорой помощи, которые ездят на вызовы к ковидным больным, также сократилось до одной.