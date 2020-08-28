На Урале в психоневрологическом интернате нашли зараженных COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 27 августа, в Краснотурьинске, что в Свердловской области, в психоневрологическом интернате обнаружили зараженных коронавирусом. Однако сколько человек получили положительные тесты, пока держится в секрете. О том, кто конкретно заболел – воспитанники или сотрудники – тоже пока неизвестно.

- В учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Количество уточняется, не все результаты еще готовы, - рассказали «КП» в оперштабе.

Чуть раньше мы писали про вспышку коронавируса в детском временном приюте №2 в поселке Восточный, что в Сосьвинском ГО. Тогда тесты подтвердились у 20 детей и 14 взрослых, всех направили на лечение.