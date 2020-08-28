Вернулись в строй: «Уралочка» обыграла сборную России на турнире в Калининграде

Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка"

В эти дни в Калининграде проходит Кубок губернатора по женскому волейболу. Накануне, 27 августа, состоялся матч между «Уралочкой-НТМК» и сборной России. Наш клуб был сильнее в четырех сетах – это был первый турнир команды после «коронавирусной» паузы.

- По регламенту турнира «сборники» выступают за свои клубы в матчах против национальных сборных. Поэтому Ксения Парубец и Дарья Пилипенко матч проводили в стане «Уралочки», - рассказали в пресс-службе волейбольного клуба.

В начале матча «Уралочка» уступала, однако затем ситуация начала потихоньку выправляться. К середине сета команда уже проигрывала шесть очков – и они, и их соперники допускали много ошибок. В итоге, к концу стартовой партии «Уралочка» сократила отставание до двух очков.

Во второй партии команде удалось захватить преимущество и вырвать победу. Третья партия прошла в том же духе – как и четвертая. В итоге, команда выигрывает у сборной России со счетом 3:1.