Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся в регионе на два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики предупредили о сильном загрязнении воздуха. В регионе на два дня объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

- С 20 часов 27 августа до 20 часов 29 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщают в Уральском гидрометцентре.

Напомним, что по прогнозам синоптиков последние дни лета будут теплыми и солнечными. Подробнее о погоде на конец недели читайте в нашем материале.