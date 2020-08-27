В Екатеринбурге обсудили будущее киосков

На встрече представители сторон обговорили дальнейшее взаимодействие муниципалитета с владельцами НТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня прошла встреча заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Боликова и владельцев нестационарных торговых объектов (НТО). На ней обсудили будущее киосков, а именно вопросы заключения договоров между администрациями районов и владельцами торговых объектов, внешний вид торговых точек, сроки проведения аукционов и изменения в схему размещения НТО.

- Владельцы торговых точек искренне говорили о наболевшем, стараясь донести до властей все свои проблемы, в том числе частные. Тем не менее, беседа прошла в конструктивном русле: стороны сошлись во мнении, что решение ключевых вопросов зависит от здравой позиции муниципалитета и торгового сообщества, - рассказали в пресс-службе администрации.

По словам Владимира Боликова, на федеральном уровне обсуждают возможность дифференцировать нестационарную торговлю в зависимости от конкретного муниципального образования. По его мнению, это правильное решение, так как, например, для мегаполиса и небольшого населённого пункта невозможно создать общий документ.

- Нам очень нужны рамочные нормативно-правовые акты, в том числе регионального уровня, позволяющие без «интерпретации» определять, как работать бизнесу, - отметил Владимир Боликов.

На встрече представители сторон обговорили также дальнейшее взаимодействие муниципалитета с владельцами НТО. Напомним, что недавно администрация Екатеринбурга внесла изменения в схему размещения киосков. Если раньше в ней состояли 2 382 места размещения, то после внесения изменений - 2 тысячи 328 мест. В некоторых случаях сокращение произошло по инициативе самих владельцев киосков, в других - из-за исключения некоторых сезонных объектов.