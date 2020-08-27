Зона коворкинга появилась в антикафе на вокзале Екатеринбурга

Фото: предоставлено СвЖД

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга реализуется комплекс мероприятий по повышению уровня комфорта для пассажиров, ожидающих прибытия/отправления поездов. Новые сервисы и услуги вводятся с учетом потребностей всех категорий пользователей.

Так, в антикафе «1520 мм», которое работает в зале ожидания №7 на втором этаже, в августе этого года была оборудована зона коворкинга (мини-офис для временной работы). В коворкинге установлены столы с перегородками, удобные мягкие кресла офисного типа. Всего обустроено четыре рабочих места, каждое оборудовано электрическими розетками для подключения компьютерной техники и зарядки мобильных устройств. Бесплатный доступ в интернет обеспечивается с помощью технологии Wi-Fi (как и в других помещениях вокзального комплекса). Доплачивать за пользование зоной коворкинга посетителю не нужно, он платит символическую сумму только за время, проведенное в антикафе.

Напомним, антикафе с названием «1520 мм» (такова ширина железнодорожной колеи в России) открылось на вокзале Екатеринбург год назад. В уютной обстановке пассажиры могут поиграть в настольные игры, почитать, посмотреть фильмы или просто пообщаться.

Для пассажиров с маленькими детьми в этом году в антикафе обустроили специальную детскую зону с мягкими диванами и пеленальными столиками. Пристенные пеленальные столики появились также в санитарных комнатах вокзала.

Последовательно обновляются и залы ожидания. К примеру, в зале №2 на первом этаже появились удобные и стильные деревянные сидения со встроенными разъемами для зарядки мобильных устройств.

На вокзале создана безбарьерная среда для всех групп маломобильных пассажиров: слабослышащих, слабовидящих, перемещающихся с помощью опоры и инвалидов-колясочников. Содействие пассажирам с ограниченными возможностями здоровья оказывают сотрудники специализированной службы.

Для удобства пассажиров круглосуточно открыты два справочно-информационных центра: в зале касс дальнего следования и в центральном холле на втором этаже вокзала. Дежурные работники быстро сориентируют в вопросах работы вокзального комплекса, предоставят информацию о графике движения поездов, наличии билетов, стоимости проезда и др.

*****

Для защиты здоровья пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации на вокзале Екатеринбург реализуется комплекс профилактических мероприятий. Уборка и дезинфекция помещений осуществляется с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов; введен режим проветривания помещений.

В пунктах досмотра, залах ожидания и кассовых залах размещены бактерицидные рециркуляторы (устройства для обеззараживания воздуха), установлены диспенсеры с антисептиком для обработки рук. О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют специальные указатели, памятки и напольная разметка. В справочно-информационных центрах, в камерах хранения, бизнес-зале и антикафе можно приобрести индивидуальные наборы, в которые входят одноразовые перчатки, маска и антисептическая салфетка.