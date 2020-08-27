Фото: Никита Корытин, Facebook

Сегодня днем в Историческом сквере Екатеринбурга появился гигантский батут со Спанч Бобом. Мультяшный персонаж заслонил собой фасад музея ИЗО. Фото батута опубликовал на своей странице в Facebook директор музея. Никита Корытин сильно возмутился появлением развлекательного объекта в Историческом сквере и назвал эту ситуацию трэшем.

- Задор, детский смех, не то, что скучный музей, памятник архитектуры… Это весьма симптоматичный объект, если задуматься, достойный фестивалей и всяких наград, насколько верно он отражает отношение нашего всеприемлющего большинства к музеям и культуре, - написал Никита Корытин. - Постойте, друзья, это же Исторический сквер! То, что он плоский и ровный, дак он такой не для удобства расстановки батутов, тарахтящих мороженщиц и прочего «энтертейнмента», подключенного бог знает как.

Директор музея также отметил, что, по его мнению, появление батута со Спанч Бобом возле музея отражает уровень запросов общества и готовый быстрый ответ.

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