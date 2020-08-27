После ЧП на заводе в Асбесте, после которого погиб рабочий, возбудили уголовное дело

Сергею Архипову было 36 лет. Фото: Facebook Натальи Крыловой

В ночь на 21 августа 2020 года на заводе «Форэс» в уральском городе Асбест произошло ЧП: из-за нарушений требований охраны труда здесь разгерметизировалась шаровая мельница мокрого помола, после чего ее содержимое – руда с водой разлились по цеху. Ожоги получили два шихтовщика, которых доставили в реанимацию местной больницы.

25 августа один из рабочих Сергей Архипов, у которого диагностировали ожоги 75% поверхности тела, скончался от травм. У мужчины остались жена и трое детей.

Городской следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии, а также причины и условия, которые к этому привели. В ночь на 21 августа сотрудники СКР осмотрели место ЧП. Сейчас допрашивают рабочих предприятия, а также его руководство, анализируется интересующая следствие документация.

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