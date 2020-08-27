На Уралмаше заметили автомобиль с ребенком за рулем

Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге, на Уралмаше сегодня днем заметили автомобиль, в котором мужчина, находящийся за рулем усадил к себе на колени ребенка прямо во время движения. Фото водителя белой «KIA» опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». В ГИБДД отреагировали на опасное поведение мужчины на дороге и рассказали, что ему грозит.

- В действиях водителя усматривается нарушение пункта 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации, в котором говорится, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. За нарушение данного правила Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Также там отметили, что водителям следует помнить о том, что ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от того человека, который находится ха рулем. Подобные пренебрежения правилами безопасности могут закончиться трагично, особенно, если при движении автомобиля ребенок находится на руках.

- При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения, - добавили в ведомстве.