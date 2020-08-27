Почему в 2020 году важно поставить прививку от гриппа: отвечает свердловский вице-губернатор

Вакцинация от гриппа уже началась Фото: Алексей БУЛАТОВ

До середины октября 2020 года в Свердловской области медики намерены привить от гриппа свыше 70% населения региона. Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В четверг, 27 августа, вице-губернатор региона Павел Креков пояснил, почему в 2020 году важно поставить прививку от гриппа. По его словам, коронавирус – одна из форм гриппа. Поэтому, в сочетании с более привычной формой гриппа, он может серьезно ударить по организму человека. В связи с этим, важно успеть защититься от обычного гриппа.

- Сочетание двух форм гриппа - преимущественно гибельно для человека. Вакцинация уже фактически началась. А вот с вакциной от коронавируса мы пока не определились. Время еще есть – вакцинация от COVID-19 начнется примерно в середине октября 2020 года, - рассказывает вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

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