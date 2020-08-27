В загородных лагерях Свердловской области отдохнули больше 23 тысяч детей

Загородные лагеря в этом году из-за коронавируса открылись только в начале июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области этим летом, не смотря на пандемию коронавируса, в регионе все-таки провели оздоровительную компанию для детей. Правда, стартовала она только в начале июля, а смены в этом году были сокращены до 14 дней. Тем не менее, по итогам оздоровительной компании в загородных лагерях региона отдохнули 23 900 школьников. Детей принимали 76 лагерей.

- Это лето для многих стало особенным. Но несмотря на эпидемиологическую обстановку подготовка к летней оздоровительной кампании велась в плановом режиме. Было приобретено 600 бесконтактных термометров, 1100 дозаторов, 658 ультрафиолетовых облучателей, - рассказал начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

Также в рамках летней оздоровительной кампании для детей организовывали туристические походы. Правда, такой вид отдыха был организован только в четырех городах региона - Новоуральске, Ивделе, Шалях и Староуткинске. В походы успели сходить 285 юных уральцев. Организовывали для детей и образовательные смены. В таком режиме, например, продолжает работу лагерь «Таватуй».

Напомним, что оздоровительная компания продлиться до середины сентября. Планируется, что в этот период детей будут принимать 37 загородных лагерей.