Почему в Свердловской области отменили Кросс наций: отвечает вице-губернатор

От Кросса нации решили отказаться из-за пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционный ежегодный забег на несколько дистанций в 2020 году не пройдут на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

Причина такого решения региональный властей заключается в наложении нескольких опасных факторов в сентябре. В сочетании они могут существенно ухудшить эпидемиологическую обстановку в регионе. Поэтому от лишних рисков предпочли отказаться.

Также пока не принято решение о точной дате проведения ежегодного фестиваля Уральская ночь музыки, он предварительно запланирован на сентябрь 2020 года, но не раньше середины месяца.

С 9 сентября для посетителей откроют свои двери театры, кинотеатры и концертные залы, а вот детские сады пока не готовы работать с полной загрузкой. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут учиться иностранные студенты в Екатеринбурге с 1 сентября: отвечает вице-губернатор. Новый учебный год в уральских вузах начнется на следующей неделе (подробнее)

«Мы накануне серьезных испытаний»: вице-губернатор рассказал, что ждет Урал в сентябре. Павел Креков рассказал, почему детские сады загружены на 50% (подробнее)