«Мы накануне серьезных испытаний»: вице-губернатор рассказал, что ждет Урал в сентябре

Павел Креков предрек период сложных испытаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области начинается новый учебный год. В школах с учетом мер безопасности занятия стартуют в привычном режиме, в вузах в нормальном графике продолжат обучение уральские студенты, а также часть иностранцев, которые с начала пандемии находилась на территории Свердловской области. Остальные будут учиться дистанционно без пребывания на территории региона, либо пройдут двухнедельное пребывание в обсервации.

Также с 9 сентября на Среднем Урале начнут работу театры и кинотеатры, которые были закрыты на протяжении нескольких месяцев. Также в сентябре планируется работа детских садов с полной загрузкой. Однако точная дата изменения режима работы пока не определена.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Мы накануне серьезных изменений. Самым серьезным будет месяц сентябрь. Главная задача, чтобы факторы риска минимально сочетались в одно время. Созданы условия для перехода к третьему этапу снятия ограничений. Мы к нему начинаем переходить, - рассказывает вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

По его словам, в сентябре будет несколько опасных факторов: люди возвращаются из отпусков, начинается учебный год, откроются учреждения культуры. Поэтому важно, чтобы эпидемиологическая обстановка не вышла из-под контроля.

Поэтому детские сады пока не работают в полную силу, а от Кросса наций и вовсе решено отказаться. А вот окончательного решения по времени проведения Уральской ночи музыки пока не принято.