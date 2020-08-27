Как будут учиться иностранные студенты в Екатеринбурге с 1 сентября: отвечает вице-губернатор

Иностранные студенты могут остаться на первый семестр на дистанционном обучении Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в вузах Екатеринбурга и Свердловской области стартует новый учебный год. Обучение продолжат, в том числе, и иностранные студенты.

Около трех тысяч студентов из других стран, которые в период пандемии коронавируса не покидали границ Свердловской области, смогут продолжить обучение в привычном режиме, который был до коронавируса.

Остальным руководство Свердловской области советует пересидеть опасный период дома и обучаться в дистанционном формате.

- Наша задача – сделать так, чтобы максимальное количество иностранных студентов остались на дистанционном обучении до января 2021 года. Если же возможности оставаться дома нет, то мы можем предложить нахождение в обсервации на протяжении двух недель, - рассказывает вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По его словам, оплачиваться пребывание в обсерваторе придется самим студентам. Возможно, на частичную компенсацию проживания в карантинных учреждениях пойдут вузы. Главное сейчас - не завозить COVID-19 из других стран.

Отметим, что школы Екатеринбурга и Свердловской области также начнут обучение с 1 сентября в обычном режиме. А вот детские сады пока работают с загрузкой в 50%. Это сделано для того, чтобы друг на друга не наложилось сразу же несколько опасных факторов, сочетание которых может существенно ухудшить эпидемиологическую обстановку на Среднем Урале.

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