Мэра уральского города оштрафовали за ошибки в документах при покупке машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оштрафовал главу Тавдинского ГО за нарушения в конкурсной документации при покупке машины. Это вскрылось в июле прошлого года, когда УФАС по Свердловской области решило провести внеплановую проверку конкурсной документации Тавдинского ГО «Управление технического обеспечения».

В результате проверки нашли нарушения.

- Выяснилось, что 1 апреля 2019 года глава Тавдинского ГО Виктор Лачимов утвердил документацию об электронном аукционе на поставку автомобиля, в которой содержится совокупность характеристик автомобиля, которые соответствуют конкретной модели - Toyota Camry Prestige Safety, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

За это мэра привлекли к административной ответственности и назначили штраф в три тысячи рублей. Его защитник пытался обжаловать, но ничего не вышло. Тогда решение пытались обжаловать в Свердловском областном суде, но там тоже отказали.