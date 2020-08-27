Более 100 тысяч екатеринбургских семей получили интернет со скоростью до 1 Гбит/сек

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов в 2020 году начала крупнейшую за всю историю присутствия на Урале модернизацию сетей широкополосного доступа в интернет.

До конца 2020 года, треть всех домохозяйств в Уральской столице, пользующихся домашним интернетом от МТС, получит возможность выходить в сеть на скоростях в 10 раз выше существующих.

На первом этапе гигабитный интернет получили жители восьмисот многоквартирных домов, расположенных в таких микрорайонах, как ЖБИ, ВИЗ, Ботанический, Автовокзал, Юго-Запад. Сейчас работы ведутся в Академическом, на Вторчермете, Синих камнях, Компрессорном, Сортировке, Уктусе и в Пионерском посёлке.

«Сеть фиксированного доступа строится от конвергентных (общих с мобильной сетью) магистральных узлов. До каждого дома прокладывается оптический кабель, а в доме устанавливаются узлы с оборудованием, поддерживающим высокие скорости: от магистрального узла до дома – 10 Гбит/сек и 1 Гбит/сек – до абонентов. В итоге наши абоненты получают сверхскоростной интернет по технологии FTTB/1000BASE-T. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно пользоваться всеми имеющимися в доме гаджетами без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и использовать системы «умного дома», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В планах компании до конца года обеспечить сверхскоростным доступом в интернет более 200 тысяч как новых, так и уже пользующихся услугами МТС, домохозяйств. Больше половины этой работы удалось выполнить в первом полугодии 2020 г.