На Среднем Урале стартовала массовая вакцинация от гриппа

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В Свердловской области стартовала массовая вакцинация от гриппа. Напомним, в соответствии с рекомендациями медиков планируется привить порядка 2,5 миллионов уральцев, чтобы охватить таким образом не меньше 60% всех жителей.

Одним из первых прививку поставил почетный гражданин Свердловской области, легендарный врач и политик Семен Спектор, которому уже исполнилось 85 лет. Он также подчеркнул, что те, кто сейчас сомневается, ставить прививку или нет, должны довериться врачам.

- Необходимо, чтобы прививку сделал каждый из нас. Вакцина в себе имеет такие качества, которые не позволяют тому веществу, которое заражает человека гриппом, сработать, попав в организм, - отметил врач. – Это очень ценное мероприятие, и оно необходимо для того, чтобы человек был здоров дольше.