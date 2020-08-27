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В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие улицы на Эльмаше

Изначально Красных Командиров должны были открыть 31 августа
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Изначально Красных Командиров должны были открыть 31 августа, но теперь только 30 сентября

Изначально Красных Командиров должны были открыть 31 августа, но теперь только 30 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики продлевают перекрытие улицы Красных Командиров – от дома №118 до дома №130. Дело в том, что ЕТК до сих пор ремонтируют на участке теплотрассу. Напомним, чуть раньше планировались, что дорогу откроют 31 августа. Теперь движение перекрыто до 30 сентября.

- На время проведения ремонтных работ на данном участке движение транспорта будет направлено по улицам Красных Командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также планировать свой маршрут заранее.