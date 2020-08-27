В Екатеринбурге на месяц продлили перекрытие улицы на Эльмаше

Изначально Красных Командиров должны были открыть 31 августа, но теперь только 30 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики продлевают перекрытие улицы Красных Командиров – от дома №118 до дома №130. Дело в том, что ЕТК до сих пор ремонтируют на участке теплотрассу. Напомним, чуть раньше планировались, что дорогу откроют 31 августа. Теперь движение перекрыто до 30 сентября.

- На время проведения ремонтных работ на данном участке движение транспорта будет направлено по улицам Красных Командиров, Таганской, Даниловской и Ползунова, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также планировать свой маршрут заранее.