Есть раненый: на парковке у Цирка в Екатеринбурге взорвалась канистра с бензином

Фото: сообщество "Екатеринбург №1"

Сегодня днем, 27 августа, в Екатеринбурге, на автомобильной парковке у Цирка произошел сильный взрыв. По словам очевидцев, в багажнике одной из машин лопнула канистра с бензином. В пресс-службе МЧС по Свердловской области «КП» информацию подтвердили.

- Как установили пожарные дознаватели, причиной происшествия стала утечка ГСМ из пластиковой канистры, находящейся в багажнике автомобиля, - отметили в ведомстве. - При запуске автомобиля произошла вспышка паров, скопившихся в багажнике и в салоне.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

в результате взрыва машина, к счастью, не загорелась. От вспышки была повреждена обшивка багажника, а так же помялся кузов.

Пострадал водитель - его с ожогами бригада реанимации увезла в больницу для осмотра.

Фото: сообщество "Екатеринбург №1"

Информация о ЧП поступила и в органы полиции.

- На место происшествия выехала следственно-оперативна группа территориального ОВД. Сотрудники полиции устанавливают подробности произошедшего. По предварительным данным, инцидент не носит криминальный характер. Пострадавший доставлен в городскую больницу №7. По итогам разбирательств будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.