На Урале задержали отца, ударившего своего сына самокатом по голове

Мужчина признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Ляле в ходе семейной ссоры сильно пострадал годовалый малыш. Как пояснил источник в силовых структурах, ребенка привезли в больницу с сотрясением мозга и травмой головы. Оказалось, что сожитель его мамы в ходе ссоры вдруг схватил самокат и попытался ударить им женщину, но промахнулся.

- Самокат попал по голове его сыну, мальчик в этот момент был на руках у матери, - объяснил источник «КП».

Информации о том, что семья ранее состояла на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних нет. В итоге на отца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину он не отрицал. Его задержали.