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Происшествия

На Урале задержали отца, ударившего своего сына самокатом по голове

У ребенка сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма
Илья МоховИльяМохов
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Мужчина признал свою вину.

Мужчина признал свою вину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новой Ляле в ходе семейной ссоры сильно пострадал годовалый малыш. Как пояснил источник в силовых структурах, ребенка привезли в больницу с сотрясением мозга и травмой головы. Оказалось, что сожитель его мамы в ходе ссоры вдруг схватил самокат и попытался ударить им женщину, но промахнулся.

- Самокат попал по голове его сыну, мальчик в этот момент был на руках у матери, - объяснил источник «КП».

Информации о том, что семья ранее состояла на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних нет. В итоге на отца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину он не отрицал. Его задержали.

Криминал