В Свердловской области поменялся порядок тестирования на COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области опубликовал документ, в котором прописаны изменения порядка тестирования граждан на коронавирус. Теперь, в первую очередь, анализы будут брать у тех, кто недавно вернулся из-за границы. Кроме того, в приоритет 1-го уровня попадают:

- лица, контактировавшие с больными коронавирусом и имеющие симптомы;

- лица с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- работники медицинских организацией, имеющие риск заражения при появлении симптомов ОРВИ.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Во вторую очередь тестировать будут людей старше 65 лет, которые обращаются за помощь в больницу с респираторными симптомами, работники медорганизаций, имеющие риск инфицирования, а также те, кого направляют на госпитализацию.