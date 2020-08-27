Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Свердловской области поменялся порядок тестирования на COVID-19

Рассказываем, у кого анализы будут брать в первую очередь, а у кого во вторую
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
КомментироватьОставить комментарий
В Свердловской области поменялся порядок тестирования на COVID-19

В Свердловской области поменялся порядок тестирования на COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области опубликовал документ, в котором прописаны изменения порядка тестирования граждан на коронавирус. Теперь, в первую очередь, анализы будут брать у тех, кто недавно вернулся из-за границы. Кроме того, в приоритет 1-го уровня попадают:

- лица, контактировавшие с больными коронавирусом и имеющие симптомы;

- лица с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- работники медицинских организацией, имеющие риск заражения при появлении симптомов ОРВИ.

Динамика распространения коронавируса на Урале

Динамика распространения коронавируса на Урале

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Во вторую очередь тестировать будут людей старше 65 лет, которые обращаются за помощь в больницу с респираторными симптомами, работники медорганизаций, имеющие риск инфицирования, а также те, кого направляют на госпитализацию.

Коронавирус на Урале