Звезда «Уральских пельменей» показал редкие архивные фото

На снимке Исаев второй справа. Фото: Instagram

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram редкие архивные фото. На снимках будущая звезда КВН в составе музыкальной группы «Талисман» на конкурсе «Юность комсомольская моя».

Фото: Instagram

- Раз в 25 лет, я беру в руки этот инструмент! Перенесёмся в 90ые! Группа «Талисман» конкурс «Юность Комсомольская моя». Дворец культуры имени 50-летия Октября Химмаш (который так настойчиво хотят снести), - написал Исаев.

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