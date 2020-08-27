Екатеринбуржцы через суд добились демонтирования «лягушек» во дворе дома

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Кировское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный лист, согласно которому ЖЭК дома на Сиреневом бульваре, 9 обязаны убрать все автомобильные «лягушки» во дворе. Это такие конструкции, которые занимают место на парковке.

- Представитель ЖЭК был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю, где ему были вручены требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако должник не исполнил решение суда в срок, установленный в требовании.

Пристав должен был взыскать с представителя ЖЭК 50 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора, а также предупредил, что, в случае неисполнения решения суда, ему придется заплатить штраф от 10 до 20 тысяч.

Через пять дней ЖЭК убрал все конструкции, установленные во дворе дома.