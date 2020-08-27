В Свердловской области от коронавируса погибли еще три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще три смерти от коронавируса. Всего же в регионе их уже 435. Согласно данным регионального оперштаба, в сегодняшнюю попали 119 новых случаев. Больше всего – в Екатеринбурге (+68).

Общее количество зафиксированных в регионе случаев – 24839.

- Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, 84 из них находятся в реанимации, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 237. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики вылечили 19744 человека. Только за сутки из больниц выписали 58 пациентов.