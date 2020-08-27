Уральский TeleClub присоединился к всероссийской акции #ВернемКонцерты

Концерты в Свердловской области запрещены вот уже несколько месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не так давно в Интернете запустили акцию в поддержку концертной индустрии, хэштег #ВернемКонцерты стал всероссийским. Под ним сотрудники музыкальной сферы просят разрешить снова проводить концерты, поскольку объекты практически всех других сфер уже возобновили работу в штатном режиме.

К акции присоединился и уральский TeleClub, опубликовав хэштег на своих страницах в соцсетях и обратившись к Роспотребнадзору.

- Каждое зрелищное мероприятие – это огромный труд многих людей: организаторы, артисты, музыканты, танцоры, техники, продакшн, концертные залы, билетные операторы и многие другие, - написали представители TeleClub. – Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены метро, отели, рестораны, пляжи и набережные. Люди собираются стихийно, неорганизованно. Так больше продолжаться не может.

Напомним, в Свердловской области действительно возобновили работу общепит, ТЦ, фитнес-центры, библиотеки и музеи. Кроме того, разрешено проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. При этом полностью приостановлена работа кинотеатров, театров и концертных площадок.

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