Стала известна причина задымления в шахте на Урале

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 27 августа в шахте «Южная», которая находится в Кушве, что в Свердловской области, произошло сильное задымление. Всех рабочих, 175 человек, экстренно подняли обратно на землю. Никому не понадобилась, к счастью, медпомощь. Горноспасатели обследовали шахту и выяснили причину.

- Установлено, что на отметке минус 480 метров произошло короткое замыкание силового электрокабеля без последующего горения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В 10:30 с места происшествия подразделениям горноспасателей дан полный отбой.

По словам МЧС, решение о возобновлении работы шахты будет принято руководством объекта обследования специалистами энергослужбы.