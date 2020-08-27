Перебегал трассу поперек: в Екатеринбурге на ЕКАД насмерть сбили пешехода

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Утром 27 августа, около 9:00, на 65-м километре ЕКАД произошло серьезно ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительной информации, его сбил 29-летний водитель Hyundai, который ехал со стороны поселка Медный в сторону Чусовского тракта. Пешеход в этот момент перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Он сильных травм он погиб на месте ДТП. Сейчас полицейские устанавливают его личность и возраст.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Стажи водителя – 10 лет. Он рассказал, что пешеход выскочил на дорогу совершенно неожиданно, мужчина попытался экстренно затормозить, но наезда избежать не удалось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Сейчас на месте аварии работает следователь специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ при ГУ МВД России по Свердловской области. Точная причина будет установлена в ходе расследования. А Госавтоинспекция Екатеринбурга еще раз просит водителей и пешеходов соблюдать ПДД и скоростной режим.