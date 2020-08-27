Прокуратура выяснит, почему на Урале в шахте произошло задымление

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 27 августа в Кушве, что в Свердловской области, произошло сильное задымление в шахте «Южная», которая принадлежит «Высокогорскому горно-обогатительному комбинату». По предварительным данным, задымление произошло на отметке минус 480 метров.

- Предварительной причиной задымления стало короткое замыкание силового кабеля. Были эвакуированы 175 работников, пострадавших нет, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры. – По состоянию на 10:30, задымление устранено, загазованность отсутствует.

Сейчас на месте работают 10 горноспасателей. Прокуратура Кушвы решила проверить работу предприятия и выяснить, из-за чего произошло задымление.