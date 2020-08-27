Тело превратилось в уголек: на Урале два друга до смерти избили мужчину, а затем сожгли его

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Серове, что в Свердловской области, поймали двух местных жителей, которых обвиняют в убийстве мужчины. Это произошло еще 11 августа – на территории заброшенных гаражей два товарища распивали алкоголь вместе с другим знакомым. Во время «застолья» у них произошел конфликт, после чего мужчина оказался избитым до полусмерти. Через некоторое время от полученных травм он умер.

Чтобы скрыть преступление, товарищи решили сжечь тело и выбросить останки в канаву. Наблюдал всю эту картину еще один участник «застолья». Он заявил, что не собирается брать грех на душу и расскажет обо всем в полиции. Тогда те решили избавиться и от него.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Они вдвоем попытались убить потерпевшего, скинув его после избиения в овощную яму гаража, заполненную водой, но, по счастливой случайности, избитый мужчина пришел в сознание, при этом не подав признаков жизни, в связи с чем те посчитали, что он умер, и ушли, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чуть позже выживший мужчина все-таки добрался до полиции и обо всем рассказал. Как отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, оба товарища, совершивших преступления, были судимы. Суд заключил их под стражу.