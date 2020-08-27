В Екатеринбурге на стройке рабочего убило током

Точная причина смерти строителя станет известна после вскрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на стройке по улице Парина, 40 скончался строитель. По предварительной информации, 40-летний мужчина нарушил технику безопасности при работе с электрическим проводом. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в правоохранительных органах.

- Мужчина закончил высотные работы по отделке фасада, спустился вниз. А затем забыл отсоединить вилку от электричества, потом начал скручивать электрический провод. Смерть была мгновенной, - рассказывает инсайдер «КП».

Точная причина смерти строителя станет известна после вскрытия