На Урале поймали водителей, задолжавших по налогам, кредитам и штрафам больше миллиона рублей

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами устроили рейды по поиску водителей-должников. Тех, кто не оплатил налоги, кредиты и штрафы, выдавали требования о погашении задолженности, а в отношении троих были составлены акты об аресте их машин.

- По итогам мероприятия водителям выданы требования об уплате задолженностей на общую сумму 120 тысяч рублей, в отношении трех были составлены акты об аресте их ТС – водители задолжали больше миллиона рублей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция настоятельно советует вовремя оплачивать все накопившиеся штрафы, иначе за долги последует наложение административного штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.