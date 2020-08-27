Эвакуировали 175 рабочих: на Урале в шахте произошло сильное задымление

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Ранним утром 27 августа, в 8:20, на пульт диспетчеров МЧС поступило сообщение о сильном задымлении в шахте «Южная» Высокогорского горно-обогатительного комбината, который находится в Кушве, что в Свердловской области.

Из шахты экстренно эвакуировали 175 рабочих. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- По предварительной информации, задымление произошло на отметке минут 480 метров. На месте работают 10 горноспасателей, они производят обследование шахты с целью выяснения причины задымления, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.