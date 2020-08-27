Следователи проверят мужчину на BMW, который похитил девушку в центре Екатеринбурга

СК и полиция проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим вечером, 26 августа, в центре Екатеринбурга, на перекрестке Ленина – Мамина-Сибирка произошла жуткая сцена: мужчина на BMW посреди улицы похитил девушку, посадив ее в машину и уехав. Очевидцы тут же сообщили в полицию, после чего, спустя несколько часов, участников удалось установить.

Оказалось, что то, что увидели прохожие, была всего-навсего семейная драма: супруги поссорились, девушка выскочила из машины, а муж ее вернул обратно. По предварительным данным, никто не пострадал, однако полицейские продолжают проверку.

К ним подключились и следователи по Кировскому району Екатеринбурга.

- Доследственная проверка органами СК продолжается, в ходе проверки принимаются меры к опросу всех участников инцидента и возможных очевидцев происшествия, - отметили в пресс-службе ведомства. – Следователи выясняют, были ли совершены мужчиной по отношению к супруге какие-либо иные противоправные действия. По итогам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение.