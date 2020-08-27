Бюджет Свердловской области потерял 15 миллиардов из-за COVD-19

На начало августа доходы составили 153,3 миллиарда – это на 9,1% ниже, чем в прошлом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюджет Свердловской области из-за пандемии коронавируса за семь месяцев потерял порядка 15 миллиардов рублей. По данным регионального департамента информполитики, на начало августа налоговые и неналоговые доходы Среднего Урала составили 153,3 миллиарда рублей – это на 9,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

- Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы бюджет региона смог обеспечить все социальные обязательства, активно работаем в сфере поиска новых источников дохода, - рассказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. – Такая работа позволила обеспечить в первом полугодии 2020 года поступления в консолидированный бюджет области в размере 2,3 миллиардов рублей.

Согласно данным департамента информполитики, областной бюджет потерял 9,8% доходов прошлого года – это порядка 199,6 миллиардов рублей.