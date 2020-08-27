Конец лета в Екатеринбурге будет очень теплым и солнечным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Календарное лето доживает свои последние деньки – уже на следующей неделе наступает 1 сентября. Провожать это время года в Свердловской области будут с солнцем и теплом. Рассказываем подробнее о прогнозе синоптиков из Уралгидрометцентра на конец недели – и лета.

В четверг, 27 августа, ожидается переменная облачность, осадков не обещают. Столбики термометров поднимутся до +23…+25. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.

В пятницу, 28 августа, будет солнечно и без осадков, а вот воздух прогреется до +27. Ветер южный 4-9 м/сек.

В субботу, 29 августа, погода будет все такой же теплой и солнечной, температура поднимется еще на один градус – до +28. Ветер южный 4-9 м/сек.

В воскресенье, 30 августа, пройдет последняя летняя гроза с дождем. Будет переменно облачно, столбики термометров достигнут +26. Ветре южный 4-9 м/сек, при грозе с порывами до 13 м/сек.