На Урале грабители вынесли из элитного магазина шубы и сейф, закрыв датчики носками

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В понедельник ранним утром в Нижнем Тагиле произошло ограбление, которое в полиции назвали «кражей года». Неизвестные вынесли из магазина «Elena Furs» по улице Вязовская, 3 самые дорогие меховые изделия - пальто и полупальто из норки и соболя и один жакет из меха куницы. Всего 107 шуб на общую сумму 22 миллиона рублей. Кроме того грабители прихватили сейф с деньгами. Сотрудники полиции приехали на сработавшую в бутике сигнализацию, но следов проникновения не обнаружили.

- Двери магазина с главного и служебного входа были заперты изнутри, поэтому хозяину пришлось дать разрешение разбить стекло, чтобы получить доступ внутрь. Прибывшая следственно-оперативная группа МВД при осмотре залов обнаружила пустые манекены и разбросанные по полу вешалки. Специальные датчики воры закрыли носками. Охотники за чужими шубами вероятнее всего проникли на объект из подъезда через подвальное помещение, дверь которого оказалась отжатой, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Общий предварительный ущерб составил свыше 23 миллионов рублей. Уголовное дело на злоумышленников уже завели. По статье «кража, совершенная причинением материального ущерба в крупном размере» грабителям может грозить до 10 лет лишения свободы. Раскрытие резонансной кражи взял на личный контроль начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. По его поручению сформирована усиленная группа разного профиля специалистов, в состав которой вошли наиболее опытные сыщики и следователи.

На причастность к ограблению полиция проверяет ранее судимых за аналогичные преступления граждан, склонных к таким поступкам и так называемых гастролеров. Сейчас сыщики опрашивают жителей соседних домов, чтобы найти свидетелей и очевидцев. Также опрашивается персонал элитного бутика.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В полиции призывают всех, кто располагает сведениями об обстоятельствах кражи или о гражданах, которые будут предлагать купить шубы ниже их стоимости, сообщить, в том числе анонимно, по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61 или в дежурную часть полиции Нижнего Тагила (3435)47-70-02.