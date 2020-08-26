Полицейские Екатеринбурга начали проверку, после того, как сторонники опального отца Сергия вышли к епархии

Сторонники отца Сергия с начала июля собираются у здания управления митрополией Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 августа у здания Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6Б собрали около 30 сторонников скандального схимонаха Сергия (Романова), которые развернули плакаты с требованиями собрать поместный собор и пообщаться с митрополитом Кириллом.

В полиции Екатеринбурга публичное мероприятие расценили как пикет, который был проведен с нарушениями, потому что уведомление о его проведении в Министерство общественной безопасности Свердловской области не подавалось.

Когда представители министерства потребовали убрать плакаты, участники уличного собрания послушались и свернули растяжки, после чего продолжили обсуждение интересующих их вопросов.

Около 14 часов сторонники схимонаха Сергия (Романова) покинули территорию управления митрополии. Отметим, что полицейские установили организатора несогласованного мероприятия – это 32-летняя жительница Невьянска.

По факту проведения схода у Екатеринбургской епархии сотрудниками полиции проводится проверка.

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