В Лесном задержали мужчину, который ходил голым по квартире перед ребенком

«Нудист» находится под подпиской о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Красноярска написал заявление в полицию города Лесного (расположен в 238 км. От Екатеринбурга). Мол, новый ухажер его бывшей супруге частенько ходит по квартире голым тем самым развращая их несовершеннолетнюю дочь. Девочка сама пожаловалась отцу на голого дядю.

- Уже установлено, что обвиняемый действительно совершал развратные действия в отношении 7-летней школьницы, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах. – Он уже дал признательные показания.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ – «Развратные действия» совершенные без применения насилия лицом старше 18лет в отношении несовершеннолетнего. «Нудист» находится под подпиской о невыезде.